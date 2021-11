L'inspecteur Arkady Renko a payé. Après un purgatoire glacé en Sibérie, il est rétabli dans ses fonctions à Moscou. Dans cette ancienne capitale des Soviets, la police doit faire face à l'emprise grandissante de la pègre. Un homme, surtout, est l'objet de toutes les surveillances : Rosen, le banquier des mafias tchétchènes et géorgiennes, omniprésent dans le milieu. Mais aux portes de Moscou, au cœur du marché noir où les échanges les plus divers ont lieu, Rosen est victime d'un attentat. De sa voiture, il ne reste plus qu'un carré de sang rappelant le célèbre tableau de Malevitch, Red Square, qui semble intéresser beaucoup de monde... Dans le chaos de la Russie d'aujourd'hui, l'incorruptible Renko va affronter, pour sa dernière enquête, le puissant réseau du crime venu de l'Est et remonter sa filière qui s'étend jusqu'à Berlin.