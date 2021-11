Professionnellement, le commissaire Arkadi Renko connaît tout des bas-fonds de Moscou et des crimes liés à la vodka, à la jalousie, à l'ennui et au désespoir. A ce flic trop curieux et trop intelligent, on ne réserve d'ailleurs que le sordide et le quotidien. Pourquoi le KGB le charge-t-il alors de l'affaire du parc Gorki où, encore enneigés, on vient de découvrir trois cadavres déjà anciens et soigneusement défigurés ? Les mains étrangement libres pour une fois, Renko découvre peu à peu, au-delà de l'implication de la hiérarchie soviétique et de la toute puissante Nomenklatura, les rouages d'une véritable affaire d'Etat qui met en cause les pires intérêts américains.