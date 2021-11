Le spectre de Staline

Alors que la neige tombe sur Moscou, le fantôme de Staline apparaît sur le quai d'une station de métro. Chargé d'enquêter, l'inspecteur Arkady Renko tombe sur un réalisateur porno décidé à fixer cette hallucination collective sur la pellicule pour le bénéfice du parti des Patriotes russes. Renko fait avorter le projet. Et les ennuis commencent : son fils adoptif, Génia, se met à fuguer, et sa compagne, Eva, le lâche. Pire, au cours d'un tournoi d'échecs, le père biologique de Génia blesse Renko d'une balle dans la tête. Muté en province, Arkady doit, un mois plus tard, abandonner son enquête sur la disparition d'ex-Bérets noirs qui ont taillé en pièces des rebelles tchétchènes. Isakov, le patron de l'unité, a intégré la police moscovite avec son second, Marat Urman. Capitalisant sur son passé héroïque, il se présente sous la bannière des Patriotes russes à la sénatoriale de Tver. Et Renko y obtient sa mutation...