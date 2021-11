Enceinte de six mois, le sergent-détective Claire Boyle n'a pas la tête à songer à sa baby shower ou à son cours de yoga prénatal : le meurtre de Miriam Twohy l'obsède. Comment a-t-elle pu connaître une fin aussi atroce ? Cette mère célibataire menait pourtant une vie ordinaire, partagée entre l'éducation de sa fille et la fréquentation du forum NetMaman.com. Mais lorsque d'autres membres du site pour jeunes mamans disparaissent mystérieusement, Claire décide de s'y inscrire à son tour. A ses risques et périls.