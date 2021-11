Trois détonations de kalachnikov et la rivière s'ensanglante. La main du cadavre se détend. Dans sa paume, une merveille : brut, 791 carats, rouge intense. Pour posséder ce diamant unique, Africains, Français, Britanniques, Israéliens, Russes sont prêts à toutes les imprudences, à toutes les folies. Le colonel Michel Montserrat, au service de la DGSE, plonge au cœur du plus impitoyable des univers : celui des diamantaires. De l'Afrique du Sud à la Russie, de l'Asie à Londres ou à Zurich, un monde secret et fascinant où les enjeux du marché se confondent avec ceux des Etats. Nerveux, haletant, parfaitement documenté, un suspense comme on en lit peu. Et un auteur à suivre : Vincent Crouzet.