Les ombres de l'innocence

Deux jours avant Noël, dans la soirée, Vincent est enlevé par des individus armés et emmené dans les bois où il est passé à tabac. Qui sont ces individus et pourquoi en ont-ils après lui ? Il ignore tout. Il n'a qu'une idée en tête : Emma, sa fille de dix-huit mois, dort en toute innocence dans sa chambre, et il n'y a plus personne pour s'occuper d'elle. Malgré ses blessures, il parvient à atteindre la maison d'Emilie, une jeune infirmière, qui vit seule avec son chien. Quand Emilie daigne enfin lui ouvrir sa porte, Vincent se croit tiré d'affaire. Mais il se trompe...