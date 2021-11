Mort sur la Tamise

Inspecteur en chef de la brigade criminelle de West London, Rebecca Meredith est aussi championne d'aviron. Pour être sélectionnée aux jeux Olympiques, elle s'entraîne souvent seule sur la Tamise, parfois la nuit. Quand on découvre son cadavre flottant à la dérive, la thèse de la noyade accidentelle paraît peu probable. Menée par Duncan Kincaid et Gemma James, l'enquête se resserre vite autour de trois suspects : l'ancien mari de Rebecca, un membre de l'équipe de sauvetage qui a repêché le corps et un officier de police que Rebecca accusait de viol. Pressés par Scotland Yard de résoudre l'affaire sans compromettre l'honneur de la police, Duncan et Gemma se retrouvent au cour d'un scandale qui pourrait leur coûter leur carrière et peut-être aussi leur vie... Maître du suspense psychologique, Deborah Crombie maintient le lecteur sur le fil du rasoir, dans une intrigue aussi subtile que complexe.