La loi du sang

Londres, Brick Lane, dans l'East End. Hier le quartier le plus mal famé, avec ses marginaux et ses trafics, aujourd'hui le plus branché, avec ses restaurants indiens, ses marchés vintage, ses galeries d'avant-garde. Mariée à Naz Malik, un avocat d'origine pakistanaise, Sandra Giles est une artiste qui a su se faire un nom dans cette communauté métissée. Et quand elle disparaît mystérieusement, ceux qui la connaissent ne peuvent croire qu'elle a délibérément abandonné Charlotte, sa petite fille de trois ans, et son époux adorés. Quand Naz, un temps suspecté, disparaît lui aussi, l'affaire prend un autre tour. Gemma Jones et son compagnon Duncan Kincaid vont se retrouver au coeur d'une enquête où se mêlent réseaux de prostitution, trafic de drogue et travail au noir.