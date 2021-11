La fille qui voulait oublier

Depuis quatorze ans, Leah Mills vit quasiment comme une recluse. Refusant toute attache, la jeune femme vit avec un douloureux secret qui l'empêche de rechercher le moindre contact, le moindre bonheur depuis le terrible accident de voiture qui a tué ses trois amis de lycée. Un drame dont elle se sent responsable. Mais, un jour, elle rencontre Julian et tout change. Il est attentionné, charmant et, pour la première fois depuis des années, elle cède à l'envie d'une existence normale. Elle s'imagine même très bien passer sa vie à ses côtés. Et oublier. Mais le jour du quatorzième anniversaire du terrible accident, elle reçoit un courrier. Quelqu'un connaît son secret et sait ce qui s'est vraiment passé ce jour-là. Quelqu'un qui a bien l'intention de la menacer, de la harceler, de l'épier... Jusqu'à réussir à détruire la nouvelle vie de Leah ?