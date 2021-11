"Sa Majesté, Seigneur de l'Orient et de l'Occident, a ordonné, et j'ai créé à son intention une demeure céleste, un séjour éternel, que nul ne connaît et qui ne sera jamais découvert." En décryptant ces hiéroglyphes d'un vizir de la XIXe dynastie, le professeur Barnaby sait qu'il vient de faire la plus grande découverte depuis Toutankhamon. La dernière tombe ! Un trésor fabuleux que l'égyptologue, flanqué d'une poignée de pillards sans foi ni loi, compte bien arracher aux griffes du désert. A leurs risques et périls...