Pour John Burnet, atteint d'un cancer, le nouveau traitement du docteur Cross relève du miracle. Pourtant, une chose l'inquiète : Cross multiplie inutilement les prises de sang. Horrifié, .John apprend que son médecin a vendu ses cellules à BioGen, un laboratoire privé, et qu'il n'en est plus le propriétaire. Plus grave encore, celles de sa fille Ales et de son petit-fils ? Jamie, qui partagent son patrimoine génétique, appartiennent également à BioGen. Pions déshumanisés d'une bataille scientifique qui les dépasse, John, Alex et Jamie deviennent le gibier d'une chasse à l'homme terrifiante. L'enjeu? Le contrôle pharmaceutique des gènes de l'humanité, pour des milliards de dollars. Les victimes potentielles? Nous tous...