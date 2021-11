" Le vol 545 de la compagnie TransPacific qui assurait la liaison entre Hong-Kong et Denver a subi de violentes perturbations et a dû se poser sur l'aéroport de Los Angeles. Bilan quatre morts et cinquante-six blessés. Ce grave accident, qui survient à moins d'une semaine de la signature d'un important contrat avec la Chine, pose à nouveau le problème de la sécurité en vol des appareils de la Norton Compagny. " L'enquête interne menée par Casey Singleton, responsable du service qualité, doit prouver que la fiabilité du N-22 ne peut-être remise en cause. Mais un avion, aussi fiable soit-il, peut difficilement affronter les turbulences qui agitent le marché mondial et les remous médiatiques...