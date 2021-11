Les Mangeurs de morts

En l'an 921, Ibn Fadlan, envoyé du calife auprès des peuplades du Nord, est enlevé par une bande de Vikings. Cet Arabe cultivé, habitué au raffinement de la cour de Bagdad, nous décrit son étonnement devant ces barbares hirsutes et bagarreurs, son voyage vers les mers glaciales, les périls qu'il court avec ses ravisseurs et la fraternité qui naît entre eux. C'est qu'il y a urgence : comment lutter contre les créatures mystérieuses qui les déciment ? Ces Mangeurs de morts qui mettent à feu et à sang le Royaume de Rothgar sont-ils des démons comme le croient les Vikings ? Sont-ils des envahisseurs venus de nulle part ? Très loin au nord, dans la brume crépusculaire, Ibn Fadlan, incapable d'en croire ses yeux, verra en face l'ultime horreur... Ce livre a été adapté au cinéma sous le titre Le 13e guerrier.