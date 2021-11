Le monde perdu

Six ans après la catastrophe de Jurassic Park, quelque chose a survécu. Au large du Costa Rica, les inventeurs de la fantastique épopée zoologique ont échoué et vu leur projet anéanti. Mais les dinosaures ont continué à se reproduire. Pourquoi ? Comment ? Mystère. L'île est devenue un monde perdu, repeuplé de mammifères géants et de féroces carnivores. Pour un petit groupe d'hommes et de femmes aussi érudits que téméraires, un nouveau combat commence. Le rêve scientifique s'achèvera-t-il en cauchemar, comme la première fois ?