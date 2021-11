Un train d'or pour la Crimée

Malfaiteur de génie, virtuose de l'organisation, prince du travestissement et de l'humour noir, tel fut Edward Pierce, faux aristocrate et parfait gentleman, l'auteur du cambriolage que l'Angleterre victorienne qualifia " d'exploit le plus sensationnel de l'ère nouvelle ". En 1855, les 12 000 livres d'or en barre destinées aux troupes britanniques combattant en Crimée disparaissent comme par magie d'un train blindé entre Londres et Ostende. Un hold-up d'une audace inimaginable aux yeux des contemporains choqués et incrédules. Comment, par quels trésors d'imagination criminelle, de ruse, de science et de psychologie un tel forfait put-il s'accomplir ? Par le maître du thriller, de l'aventure et du suspense -Michael Crichton en personne- voici le récit invraisemblable et rigoureusement authentique du " casse " le plus fou du siècle dernier.