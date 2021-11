Harcelement

Pourquoi Meredith Johnson, s'est-elle juré d'avoir la peau de Tom Sanders dès que celui-ci est entré dans la société d'informatique où elle occupe un poste important ? Son cynisme, sa férocité professionnelle, sa secrète nymphomanie et même ses tractations avec un groupe concurrent n'expliquent pas tout. Dans un passé récent, Tom a été son amant : elle ne le lui pardonne pas. De plus, il est intelligent et droit : une menace pour ses ambitions personnelles. Elle doit donc le détruire. Dans la guerre ouverte des sexes et la jungle des relations sociales américaines d'aujourd'hui, le harcèlement sexuel est devenu l'arme fatale. Meredith prépare une machination érotique d'une audace et d'une impudeur absolue dont l'homme sera la victime.