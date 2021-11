Soleil levant

Une call-girl est assassinée dans une suite de la tour Nakamoto, du nom d'un puissant conglomérat japonais, alors que la soirée d'inauguration, à laquelle se pressent toutes les " huiles " de Los Angeles, bat son plein, quelques étages plus bas. Une affaire délicate que le lieutenant Smith et son supérieur, John Connor, sont chargés de résoudre le plus discrètement possible. Or toutes les pistes s'orientent vers un tueur japonais... En pleine guerre financière nippo-américaine, impossible d'éviter le scandale ! Les journaux s'emparent de l'affaire, la police est accusée de racisme, les pressions au plus haut niveau se multiplient. Smith et Connor se voient même offrir de somptueux cadeaux, avant de voir leurs vies privées menacées... Qui tire les ficelles ? A qui profite le crime ? L'expression favorite des Japonais " Les affaires, c'est la guerre " prend une terrifiante réalité. Vertigineux et fascinant.