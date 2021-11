Les diables de Cardona

1584. La province espagnole d'Aragon n'a qu'un nom à la bouche. Un nom qu'on ne prononce qu'en frémissant : "Le Rédempteur". C'est lui qui a assassiné le prêtre de Belamar de la Sierra, lui qui a profané son église, lui qui semble assoiffé de sang chrétien... Déjà, on accuse les morisques, ces musulmans convertis de force au catholicisme. L'Inquisition trépigne. Il faudra compter sur les lumières du magistrat Bernardo de Mendoza pour faire la part des choses : de la vengeance et du complot - de Dieu, des diables et du Roi.