Le chant des arcanes. Premier Chant, Pouvoirs

L'Impératrice, le Pape, l'Amoureux... Les arcanes du tarot de Marseille se réveillent au prix de sacrifices humains : une carte, un meurtre. Une puissance secrète et maléfique vient de remporter la première manche et s'apprête à effectuer la prochaine levée. Quand Matthias quitte Paris, il ne se doute pas qu'il a été choisi comme atout majeur pour contrer l'ennemi. Après une escale au Chili où des esprits l'initient à des rites mystérieux, il part en quête d'une solution pour empêcher l'apocalypse, armé de son insouciance et des quelques notions de magie qu'on lui a inculquées. Prochaine étape, l'Australie, tandis que sur l'île de Pâques le croupier infernal se prépare encore à frapper...