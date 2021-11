Certains sculptent le bois, d'autres la pierre. Takeshi Ono, lui, se sert d'un tout autre matériau : les corps humains. Son exposition anatomique Ars Mortis vient d'arriver à Paris lorsque Valentine Savi, jeune restauratrice d'art employée par la mystérieuse Fondation Stern, reçoit un appel troublant. Sa meilleure amie, dont le mari a disparu neuf ans plus tôt en Tchétchénie, pense avoir reconnu le corps de celui-ci. Parmi les cadavres exposés par Takeshi Ono... Une affaire qui tombe au mauvais moment pour Valentine, déjà lancée à la poursuite d'un faussaire de génie dont les oeuvres sont disséminées dans les plus grandes collections du monde. Ayant fait de cette traque une affaire personnelle, Elias Stern a décidé de tout mettre en oeuvre pour arrêter cet homme. Et les moyens de sa Fondation sont sans limite... Après Le paradoxe de Vasalis, Le sculpteur d'âmes est le deuxième tome d'une série d'un genre nouveau, qui mêle art et suspense, érudition et aventure, histoire et modernité. Avec une parfaite maîtrise de son sujet, Raphaël Cardetti vous donnera envie de découvrir les faces sombres d'un univers fascinant : celui de l'art.