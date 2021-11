New York, été 1996. Angelo Vestieri vit ses dernières heures sur son lit d'hôpital. A son chevet, Gabe, son protégé, et une mystérieuse femme surnommée " Skipper ". Autour de cet homme hors du commun - né en 1906 dans la cale d'un bateau rempli d'immigrants entre Naples et la Grosse Pomme - beaucoup de zones d'ombres restent à éclairer. Gosse des rues contraint de faire parler la poudre avant même de savoir lire et écrire, " self-made man " implacable doublé d'un gangster sans pitié, Angelo a gravi les échelons de la pègre pour se hisser au sommet du crime organisé. Au prix de sacrifices jusqu'alors insoupçonnés...