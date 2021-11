L'empereur blanc

Cinq auteurs de romans noirs se retrouvent à Crescent House, une maison isolée, érigée au creux d'une vallée perdue de l'Arkansas pour un week-end de création dans une ambiance propice à l'imagination la plus lugubre. De fait, la rumeur locale prétend qu'en 1985, un écrivain, nomme Bill Ellison, y aurait été assassine par des membres du Ku Klux Klan. D'autres disent qu'il aurait lut-même tué son épouse avant de se donner la mort. Alors que le week-end passe, les nouveaux habitants de Crescent House disparaissent l'un après l'autre... Une famille entière, bien sous tous rapports, est massacrée dans la ville voisine. Quel est le lien entre passé et présent, entre locataires d'hier et d'aujourd'hui - entre légende et réalité ?