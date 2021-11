Les naufragés hurleurs

1925. Ile de Bréhat. Le naufrage criminel d'un voilier ouvre la boîte de Pandore des secrets d'une riche famille. 1925. Tout semble si déréglé qu'une prédiction qui annonce la fin des temps au solstice d'hiver se fait de plus en plus entendre. Pour Martial de la Boissière, cette fin des temps correspond plutôt au naufrage d'un voilier au large de l'île de Bréhat. Celui-ci emporte son ami d'enfance et, ainsi, le dernier fil qui le reliait à celle-ci. Mais, quand Martial se décide à creuser un peu, il découvre que l'accident n'en est peut-être pas un. Dès lors, son enquête ne va cesser de le ramener sur cette île aux deux visages, où les secrets d'une riche famille viennent côtoyer les rumeurs de sorcellerie, tout en le poussant à affronter sa propre part d'ombre. Et à comprendre qu'il n'y a pas qu'en mer que l'on déplore des naufragés.