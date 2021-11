La manipulation. Le 1er thriller qui se déroule dans des PME industrielles

Matteo Serra, consultant d'entreprise installé à Lyon, ne se présente pas à son rendez-vous de restitution de la synthèse du diagnostic, aux établissements FORGE, PME situés dans la Dombes. Cette disparition surprend tout le monde et plus particulièrement Antoine Molin, jeune consultant, recruté récemment par Matteo Serra. Antoine Molin reprend, à sa propre initiative, des recherches et se concentre sur les derniers dossiers de conseil réalisés par Matteo. Trois interventions, sur trois PME industrielles rhônalpines, ont été réalisées par ce dernier. Le plus important est celui des établissements FORGE. Antoine, avec l'accord de son PDG reprend le dossier depuis le début. Petit à petit, dans tous les éléments étudiés, analysés, des trois PME et plus particulièrement dans les établissements FORGE, Antoine Molin commence à comprendre et réunir le puzzle des causes probables de la disparition de Matteo et craint pour sa propre sécurité. En effet, un cadre de l'entreprise FORGE est décédé dans un accident de voiture et un banquier est trouvé mort dans son appartement... Antoine se lance dans une recherche périlleuse, va-t-il résoudre les énigmes ? Un thriller original, haletant et mouvementé, entre Lyon, la Dombes, Rhône-Alpes et Genève, qui fait découvrir, redécouvrir la PME industrielle et entraîne le lecteur à jouer le rôle d'enquêteur et de consultant.