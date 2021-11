Le Cercle des Lombards

1346. Engagé dans la guerre de Cent Ans, le roi d'Angleterre Edouard III se trouve dans l'impossibilité de rembourser l'immense dette qu'il a contractée auprès de deux banques florentines. La faillite de ces deux banques, Bardi et Peruzzi, génère en Occident une crise économique sans précédent. Une organisation secrète de banquiers dont la mission est la prévention et la protection de ses membres face aux agissements des princes et des rois se constitue et met en place - six siècles avant l'actuelle Intelligence économique - un système de renseignement performant. XXIe siècle. À Lyon, le spécialiste en sécurité de systèmes d'informations, Enzo Capa, est contacté par la directrice d'un important conglomérat industriel chinois. Lors de leur rendez-vous, un individu tente d'assassiner la jeune Chinoise. Des événements s'enchaînent : trois meurtres de banquiers à Londres, à Milan et à Paris ; Enzo et Liu échappent de nouveau à la mort tandis que la France peine à trouver le financement lors de l'émission de bons du trésor. Quels mécanismes machiavéliques se cachent derrière ces événements ? À l'heure même où les agences de notation provoquent un krach obligataire et où, une fois encore, les économies du monde entier vacillent, une chose est sûre. Cette plongée à l'origine de notre système financier est un trépidant thriller bancaire qui va faire frémir bien des lecteurs.