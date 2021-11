Lorsqu'il meurt renversé par une voiture, le cardinal Vanko St-Pierre avait rendez-vous avec le Pape. Il laisse à son frère Théo, égyptologue, des notes incomplètes et trois parchemins antiques qui l'entraînent dans une véritable chasse au trésor. Du Dôme de Florence aux îles grecques, du Louvre au désert d'Arabie, Théo remonte jusqu'à l'Egypte pharaonique et à l'un de ses souverains les plus énigmatiques. C'est finalement dans l'Exode biblique et la personnalité de son instigateur, Moïse, qu'il trouve la clé d'un secret qui aura inspiré le monothéisme, l'alchimie, la psychanalyse ou encore la physique quantique. Autant de révélations aux conséquences incalculables, que l'Opus Dei voit d'un très mauvais oeil. Et elle est loin d'être la seule... Thriller à suspense, enquête stimulante sur les symboles et l'évolution de la religion, L'Hypothèse de Copenhague propose une interprétation saisissante de certains des plus grands mystères de notre époque, ainsi qu'une brillante relecture de l'Exode.