C'est pourtant bien son portail. Son allée. Son magnolia... En rentrant chez elle ce jour-là, Fiona a la surprise d'y voir s'installer de parfaits inconnus. Cette maison de Trinity Avenue, où vivent ses deux fils, elle l'occupe la moitié du temps, en alternance avec son ex-mari. Et voilà qu'en son absence, on l'a vidée, vendue. Bram ? Les garçons ? Disparus ! Tout semble en règle pourtant... Pour la Londonienne, c'est le début d'un cauchemar dont l'engrenage a commencé à son insu il y a longtemps — un cruel jeu de dupes, où "chez soi" ne signifie plus rien...