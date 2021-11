Les murs de sang

Douze ans que Jack van Bogaert est séparé de sa fille, Lucie. Après une jeunesse tumultueuse et un séjour prolongé dans une prison balinaise, il coule des jours paisibles auprès de Libbie, la femme qu'il aime, sur une petite île paradisiaque. Un bonheur inespéré auquel s'ajoutent des retrouvailles avec Lucie, dont la mère vient de mourir et qu'il est venu récupérer en Suisse. Survient un stupide accident de voiture sur une route de montagne, et tout bascule.Avec cette intrigue ingénieuse filée sur trois époques, Jérôme Camut et Nathalie Hug nous offrent un thriller complexe, sensible, virtuose.