Les Voies de l'ombre Tome 3 : Instinct

Et s'il suffisait de vingt-cinq tueurs pour plonger la France dans le chaos ? Une meute sans visage dressée par un pervers de génie pour frapper ses cibles avec une perfection terrifiante. Et s'il suffisait d'un seul homme ? Pour que nous nous mettions tous à douter. Après Prédation et Stigmate, un nouveau thriller de Nathalie Hug et Jérôme Camut, plus dérangeant encore.