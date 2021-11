W3 Tome 3 : Le calice jusqu'à la lie

Les locaux du site d’info W3 ont été soufflés par une terrible explosion. Qui est responsable de ce massacre ? Ceux qui ont échappé à la mort vont très vite comprendre qu’ils ne sont pas sortis d’affaire. Sur les décombres encore fumants de l’immeuble, les drames se nouent et les destins s’entrelacent une dernière fois. La plus unie des familles peut-elle résister à tant d’horreur ? Après, le succès des deux premiers volumes de ta série, dont le premier a été optionné pour la télévision, Jérôme Camut et Nathalie Hug clôturent la saga W3 sans laisser le moindre répit à leurs personnages. Les meilleures choses ont une fin, pas les pires. Il faut boire le calice jusqu’à la lie.