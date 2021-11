Pourquoi moi

Tout le monde pensait que Kick Lannigan était morte. Enlevée par des inconnus à l'âge de six ans, on la retrouve un peu par hasard cinq ans plus tard lors d'une perquisition du FBI. A vingt et un ans, elle est devenue une femme dangereuse. Cette pro des armes à feu sait, entre autres activités, crocheter les serrures, esquiver des coups, lancer des couteaux, et maîtrise parfaitement les arts martiaux... Kick n'est pas vraiment quelqu'un de sociable. Mais quand Bishop, un mystérieux ex-vendeur d'armes, lui demande de l'aider à retrouver deux enfants récemment kidnappés, elle accepte. Un thriller mené de main de maître, dont l'héroïne extraordinaire vous marquera pour longtemps.