Fahrenheit, un thriller paranormal de David Cage. Le guide officiel

New-York, 2009. Sans raison apparente, des gens ordinaires tuent des inconnus dans des lieux publics... Bien qu'il n'existe aucun lien entre les meurtriers, tous semblent respecter le même rituel. Lucas Kane devient l'un de ces meurtriers lorsqu'un soir, il assassine un parfait inconnu dans les toilettes d'un restaurant. Traqué, incompris et complètement dépassé par les événements, il devra garder toute sa lucidité pour s'en sortir et accomplir son destin... Pénétrez dans l'univers sombre de Fahrenheit et découvrez tous les secrets de ce thriller paranormal. Grâce à Fahrenheit le guide officiel, vous découvrirez toutes les arcanes du jeu... Vous suivrez l'enquête de Carla Valenti et celle, moins officielle, de Lucas Kane ; vous discernerez enfin les motivations profondes du Prêtre Orange. Vous plongerez également aux sources de la création de ce projet de jeu résolument original et novateur et vous découvrirez, aux côtés de David Cage, toutes les coulisses du jeu: motion capture, artwork commentées par le responsable artistique... En bonus, cet ouvrage vous propose de découvrir les premières scènes de Fahrenheit... le film. Pour que Fahrenheit n'ait plus aucun secret pur vous,