Silences glacials

A la mort de son mari Peter, Diane, scientifique dans l'armée française, quitte tout pour s'installer en Australie où elle change d'identité, de métier et coupe tout lien avec le passé. Mais, huit mois après, alors qu'elle commence à se reconstruire, l'armée française la retrouve et l'oblige à participer à une mission secrète en Antarctique commandée par son beau-frère Dennis. Diane ne connaît pas le but de cette mission : exfiltrer son mari, toujours vivant, qui s'est barricadé dans une sorte de bunker scientifique militaire à la suite de la découverte d'un virus. Diane, toujours dans l'ignorance, commence à nourrir des sentiments pour son beau-frère. Quand elle retrouve Peter, contaminé, elle comprend que celui-ci l'attend pour qu'elle le tue. Mais en pleine mission, alors que tout le monde est attaqué, Diane est mordue par une créature étrange et placée en quarantaine. Les soldats qui en réchappent doivent quitter la base, laissant Diane sur place. Dennis, désobéissant aux ordres, choisit de rester avec elle. Alors que la base explose, ils sont recouverts d'une substance qui les sauve...