Cauchemar d'une nuit de garde

"Pourquoi ? Claudio ne sait plus, il a oublié. Les images se brouillent puis s'effacent au fur et à mesure qu'elles s'affichent dans son cerveau vacillant. Il n'a plus suffisamment de force pour les retenir. Il s'assoupit avec volupté, il ne ressent plus rien". Que se passe-t-il à l'hôpital Cochin de Paris ? Pourquoi a-t-on assassiné Claudio, le bel externe, surdoué et fin connaisseur des vins de Toscane ? Quels secrets se cachent dans ce bâtiment démesuré et ses entrailles, ces fameuses carrières souterraines avec "un escalier à faire frémir les plus téméraires, qui plonge dans des ténèbres peu accueillantes" ? Appelés sur place pour élucider ce meurtre, le commissaire Eloi et son équipe de choc vont aller de surprise en surprise, de Paris à Tripoli, pour cette enquête semée d'embûches.