Depuis ce jour. Survie

Depuis ce jour est un roman post-apocalyptique dans lequel Dan, qui n'a pas été touché par un mystérieux virus qui a quasiment décimé la population, doit survivre et trouver d'autres survivants pour fonder une nouvelle société et lutter contre les envahisseurs. Le binôme Neil - Dan est très amusant et possède une belle complicité. Le fait qu'il y ait des survivants tous différents les uns des autres est très pertinent car chaque lecteur peut trouver un personnage auquel s'identifier. Ce roman répond très bien aux nombreuses préoccupations des lecteurs inquiétés par la Covid et ses conséquences et démontre le pire cas possible. Ce premier tome est plein de suspense ; qu'est-ce qui a causé le virus et pourquoi certaines personnes sont touchées et pas d'autres ? Y-a-t-il d'autres survivants ailleurs ? L'écriture de Devon C. Ford plongera le lecteur dans un monde hostile où les survivants vont devoir mutuellement s'apprivoiser tout en tentant de maintenir des règles de société.