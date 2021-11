Le secret du dixième tombeau

Jérusalem, berceau de la Terre sainte. Sous le Mont du Temple, un caveau inconnu... Armée jusqu'aux dents, explosifs à la ceinture, une poignée d'hommes s'apprête à engager la dernière Croisade... Bientôt, les mercenaires s'envolent dans un tonnerre de détonations, les bras chargés du fruit de leur sacrilège... Que recélait vraiment cette crypte ? Et qui sont ces hommes surentraînés, mieux informés encore que les plus grands archéologues ? Entre services israéliens et autorités arabes, la situation s'envenime. Et le Vatican ne voit pas d'un bon oeil les révélations que cet incident pourrait entraîner. Dans un monde privé de dieu, le " dixième tombeau " semble faire aux hommes la promesse du chaos...