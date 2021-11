Rien que pour moi

Francine Day est une jeune et brillante avocate. Sa spécialité ? Les divorces avec beaucoup d'argent en jeu. C'est donc logiquement qu'elle est recommandée à Martin Joy, banquier d'affaires prospère dont la future ex-femme se révèle trop gourmande. Ce qui n'était pas prévu en revanche, c'est le coup de foudre immédiat et la liaison torride et clandestine entre Francine et Martin. Pas plus que la disparition soudaine de Donna, la femme de Martin, immédiatement suspect aux yeux de la police. Non rien de tout cela n'était prévu, à moins que...