Jungle d'acier

Todd Paige est sorti du cercle magique. Boudé par ses supérieurs, il n'est plus qu'une vieille gloire du journalisme d'investigation new-yorkais. "Au purgatoire", comme il dirait, réduit à couvrir des grévistes de l'enseignement, quand ce n'est pas les chiens écrasés. Il ne lui reste que sa Chevrolet rouillée - "150 000 kilomètres au compteur et toujours pas soldée" - et... quelques amies d'un soir, riches évidemment, et surtout bien intentionnées. Autant dire que l'avenir, loin de Manhattan, son habitat naturel, s'annonce morose... jusqu'à ce coup de fil inespéré de son contact au NYPD, le lieutenant Sarah vanAllen, qui lui offre un scoop - un enlèvement d'enfants en plein cœur de New York. Ce que Todd Paige ignore encore, lorsque sa rédaction accepte finalement de le mettre sur le coup, c'est qu'il est en passe de révéler l'un des pires scandales qui n'ait jamais entaché... le système carcéral américain. Un thriller haletant, sombre et violent. Un fascinant jeu de miroirs entre folie et vengeance, qui laisse un arrière-goût de cendre.