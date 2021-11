Little girl gone

Quand elle se réveille ce matin-là, Estelle, comme tous les jours, se rend dans la chambre de sa petite fille de sept mois, Mia, pour lui donner un biberon. Effarée, elle découvre le berceau vide. Plus aucun vêtement, plus de jouets, plus aucune trace de Mia ni dans la chambre ni dans l'appartement. Comme si son bébé n'avait jamais existé. Estelle, sous l'emprise d'une dépression post-partum très sévère, met plusieurs jours à signaler la disparition. Très vite, la jeune mère devient le suspect numéro un aux yeux de la police, des médias et de son mari... Abandonnée de tous, elle s'accroche à un espoir fou : celui de retrouver son enfant.