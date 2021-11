Un matin de Pâques, dans le quartier des docks de Cardiff, le pharmacien Jack Farissey se réveille dans une arrière-boutique sur une bâche en plastique, aux côtés de son ami d'enfance, le musicien Jess Simmonds. Couverts de sang, abrutis par la drogue et l'alcool, ils n'ont aucun souvenir de ce qu'ils ont pu faire la veille. Mais le quartier est en ébullition : la prostituée Christina Villers a été sauvagement assassinée dans un appartement sordide. Heureusement pour Jack et Jess, la police a deux suspects idéaux : les frères Baja, caïds de la pègre locale contre lesquels avait témoigné la victime. Commence alors pour Jack une odyssée hallucinée dans le quartier de Butetown, " un monde construit sur sa propre amoralité, un monde qui n'a pas de vérité à offrir ". C'est dans un voyage au cœur des ténèbres qu'il s'embarque. Les ténèbres de la nuit, de la drogue et de l'alcool, mais aussi celles de son passé, de tout ce qu'il partageait avec Jess, à commencer par Victoria, la femme qu'ils ont tous deux aimée et qui attend aujourd'hui un enfant. Peinture expressionniste d'une ville fantomatique, chronique d'une communauté en pleine mutation, Au bout des docks fait partie de ces romans noirs au lyrisme désespéré qui plongent dans les abîmes les plus sombres du cœur humain. Comme l'a écrit un critique britannique, cette " histoire hantée qui parle d'illusions perdues... fait résonner dans nos mémoires les échos des romans les plus déchirants de Robin Cook ".