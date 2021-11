Lumière du monde

De retour avec sa famille et son ami Clete Purcel dans le sauvage Montana, Dave Robicheaux se laisse troubler par une succession d'événements déplaisants. C'est d'abord Alafair, sa fille, qui évite de peu un pseudo accident de chasse ; puis Gretchen, la fille de Clete, qui entre en conflit avec un flic local. Enfin, Alafair se persuade qu'elle est suivie, et croit reconnaître un visage familier : Asa Surette, assassin multirécidiviste qu'elle avait interviewé, prétendument décédé dans un accident de fourgon lors d'un transfert. Est-il réellement mort ? Le doute s'installe, alors que des liens se dessinent entre plusieurs crimes sadiques et sexuels qui suggèrent qu'une présence véritablement maléfique hante ces paysages sublimes.