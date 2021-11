Dave Robicheaux se remet de ses blessures dans une unité de soins de La Nouvelle-Orléans, où il reçoit la visite d'une jeune femme, Tee Jolie Melton. Cette dernière lui laisse, sur un iPod, le blues "My Creole Belle". Une chanson qui finit par l'obséder. Mais dans cette atmosphère languissante baignée de morphine, et avec tous les démons qui plus que jamais l'accompagnent, Dave nourrit des doutes : sa rencontre avec Tee Jolie est-elle bien réelle ou l'a-t-il rêvée ? Car Dave découvre que la jeune femme est censée avoir disparu depuis des mois. Aussi, lorsque la soeur de Tee Jolie, Blue, est retrouvée morte, Dave décide de partir à sa recherche. Une enquête éprouvante, au point que son vieil ami Clete Purcel, lui-même à la limite de la rupture, se met à craindre pour sa santé mentale.