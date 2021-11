L'arc-en-ciel de verre

De retour à New Iberia, Dave Robicheaux est entraîné dans une enquête déchirante sur le meurtre de sept jeunes femmes. Alors que tout semble indiquer la piste d'un serial killer, la mort d'une étudiante, bien différente des marginales habituellement prises pour cible par les tueurs de femmes, l'intrigue. Robicheaux et son ami Clete s'en prennent aussitôt à Herman Stanga, maquereau et dealer notoire. La confrontation tourne à la bagarre devant témoins, ce qui place Clete dans une situation d'autant plus délicate que Stanga est à son tour assassiné. Dans le même temps, Alafair, la fille adoptive de Robicheaux, est séduite par un écrivain issu d'un clan bien connu de Louisiane. des gens corrompus et manipulateurs qui font craindre le pire à Dave. Mais Alafair ne veut rien savoir et commence à s'éloigner de son père...