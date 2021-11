La Moitié du paradis

Trois jeunes gens, dans la Louisiane rurale d'après-guerre. Avery Broussard, ultime héritier d'une famille de propriétaires terriens déclassée, est arrêté pour trafic d'alcool. J. P. Winfield survit de son mieux en traînant sa guitare à travers le pays qui a vu naître le jazz et le blues lorsqu'une rencontre de hasard le propulse vers la gloire, avant de le faire sombrer dans la drogue. Toussaint Boudreaux enfin, docker noir qui boxe à ses heures, accepte un petit boulot louche qui le conduit dans un camp de prisonniers où il retrouve Avery Broussard. Trois jeunes gens dont le destin est lié après avoir basculé presque par hasard, et qui doivent lutter pour survivre, victimes de leurs faiblesses ou des circonstances sans qu'aucun d'entre eux ne soit réellement innocent. Un roman noir tragique en forme de chronique sobre et pudique.