L'Emblème du croisé

" J'effaçai presque Ida Durbin de ma mémoire. Mais souvent le péché d'oubli, si c'est bien de cela qu'il s'agissait, est comme le fer rouillé d'une hache enfouie dans le coeur d'un arbre... il se retrouve un jour ou l'autre, lorsque les dents de la tronçonneuse finissent par mordre dedans. " La confession d'un ancien condisciple d'université, sur son lit de mort, ravive chez Robicheaux le souvenir d'une jeune femme qui a marqué sa jeunesse. Dans les années cinquante, époque d'une innocence à jamais enfuie, Dave Robicheaux et son frère Jimmie avaient rencontré Ida Durbin sur une plage de Galveston au Texas. Elle était ravissante et Jimmie, ignorant qu'elle travaillait dans un bordel lié à la mafia, en était tombé follement amoureux. Puis elle avait brusquement disparu, sans laisser de traces. Des décennies ont passé et Robicheaux se met à enquêter sur Ida Durbin, ayant la conviction qu'elle a été assassinée. Mais deux policiers au comportement menaçant lui font comprendre qu'il est dangereux de poser des questions sur cette affaire. Entre la série de meurtres horribles qui frappent La Nouvelle-Orléans et l'irruption du puissant Val Chalons et de sa soeur Honoria, Robicheaux doit, une fois encore, mener un combat contre des forces qui le dépassent, les forces du mal incarnées par les grandes familles de Louisiane depuis des générations.