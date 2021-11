L'avocat texan Billy Bob Holland se rend dans le Montana chez son ami Doc Voss, qui s'est installé dans la Bitterroot Valley après le décès de sa femme. Le Montana est souvent synonyme de paysages grandioses, de vie bucolique et de paisibles parties de pêche, mais à Bitterroot, Doc Voss a rencontré une toute autre réalité. Il s'est fait de solides ennemis en menant campagne contre un consortium minier dont les agissements menacent l'économie de la région et l'environnement. Les choses prennent un tour tragique quand la fille de Doc est victime d'une agression. Et les coupables possibles ne manquent pas. Entre les Blancs racistes, les fondamentalistes, les Indiens de la réserve locale, le moins que l'on puisse dire est que les relations sont exacerbées. Sans compter l'inquiétant Wyatt Dixon, prisonnier remis en liberté qui veut se venger de Billy Bob car il le juge responsable de sa condamnation et de la mort de sa sœur. La Bitterroot Valley est devenue semblable à un chaudron où bouillonne la violence. La Rose du Cimarron, Heartwood, Bitterroot... Burke décline une géographie de l'Ouest américain hantée par le mal. A la fois violente et lyrique, cette troisième aventure de Billy Bob Holland ne décevra pas les amoureux de son univers.