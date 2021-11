Purple Can Road

" Je n'étais pas seulement obsédé par la mort de ma mère. Il y a bien longtemps déjà, j'avais accepté la perte de la famille dont j'étais issu, la perte de mon enfance et de l'innocence du monde cajun qui m'avait vu naître. On traite la perte comme on traite la mort. Elle rend visite à chacun de nous, et on ne la laisse pas prendre le pas sur la vie. " Elle s'appelait Mae Robicheaux, née Guillory. Elle avait quitté son foyer pour fuir un mari alcoolique alors que son fils n'était encore qu'un gamin. Elle était devenue serveuse dans une boîte de Purple Cane Road, dans la paroisse de Lafourche, et elle avait trouvé la mort à quelques kilomètres de là. Assassinée dans des circonstances jamais éclaircies. C'est le meurtre d'un petit maquereau nommé Zipper Clum qui fait remonter toute l'histoire à la surface et c'est ainsi que Dave Robicheaux se met en quête des assassins de sa mère. Il s'aperçoit que la piste le conduit tout droit à des gens haut placés dans la police et la justice de l'Etat de Louisiane. Aidé autant que traqué par un étrange tueur à gages, Robicheaux s'engage dans un chemin semé d'embûches au long duquel il devra combattre ses propres démons et protéger ceux qui lui sont chers. Emouvante plongée dans le passé du personnage fétiche de James Lee Burke, Purple Cane Road est aussi un roman policier magistralement construit dans lequel l'auteur réaffirme avec force sa vision de l'humanité. C'est l'un des chefs-d'œuvre de Burke.