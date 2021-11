Dans sa petite ville de Deaf Smith, Billy Bob Holland, l'avocat de La Rose du Cimarron, est amené à affronter l'homme le plus puissant de la région, Earl Deitrich. Ce dernier a par ailleurs épousé Peggy Jean Murphy, l'amour de jeunesse de Billy Bob. Deitrich accuse l'un des ouvriers qui travaillent pour lui d'avoir volé une montre à la valeur inestimable et, surtout, cent mille dollars de bons au porteur. Billy Bob accepte d'assurer la défense de l'ouvrier, un jeune homme foncièrement bon et naïf nommé Wilbur Pickett. Mais il se trouve bientôt pris entre la loyauté qu'il doit à son client et les sentiments qu'il nourrit encore pour la femme d'Earl Deitrich. Peu à peu, Billy Bob va dénouer les fils d'une machination complexe impliquant un gang de voyous mexicains, deux criminels évadés et... un gisement pétrolifère. Dans ce deuxième volet des aventures de Billy Bob Holland, James Lee Burke reste fidèle à sa manière envoûtante de raconter les histoires du Sud et de l'Ouest américains qui, sous sa plume, deviennent universelles par la profondeur des dilemmes moraux auxquels sont confrontés les personnages. Les gestes et les regards, les rêves et les visions, tout concourt chez Burke à la subtilité de l'univers romanesque, en dépit de la violence et de la noirceur qui le traversent.