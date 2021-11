Le père de Megan Flynn avait eu le tort de chercher à défendre les exploités. Il l'avait payé de sa vie. Cloué à la porte d'une grange comme un oiseau de malheur. Les habitants de New Iberia n'avaient rien fait pour identifier l'auteur du crime. Les années ont passé, Megan est devenue une photographe de presse célèbre. Son frère Cisco a réussi dans le cinéma. Tous deux reviennent au pays, un retour qui va rallumer des brasiers mal éteints. Depuis la guerre de Sécession, la haine et le sang imprègnent la terre de Louisiane. Le cimetière de la puissante famille Terrebonne en garde encore la trace. Quel terrible secret Lila Terrebonne cherche-t-elle à noyer dans l'alcool ? Où Cisco Flynn a-t-il trouvé l'argent pour financer son film ? Pourquoi des hommes peu recommandables comme le cinéaste Billy Holtzner gravitent-ils dans l'entourage du frère de Megan ? Entre un ex-taulard au faciès difforme et un tueur qui semble avoir le don d'ubiquité, Dave Robicheaux cherche la vérité. Une quête qui le conduira jusqu'aux racines du mal. Dixième aventure de Dave Robicheaux, Sunset Limited est l'un des romans les plus éblouissants de James Lee Burke.