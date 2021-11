La rose du Cimarron

" Mon grand-père et son père avant lui étaient tous deux des hommes violents. L'étrange lueur floue que les soldats appellent le regard-long-de-mille-pieds brillait dans leurs yeux ; les fantômes des hommes qu'ils avaient tués leur rendaient visite dans leur sommeil et les veillèrent au chevet de leur lit de mort. Quand je fus nommé policier à Houston, je me jurai de ne jamais endosser leur héritage. " Ancien Texas Ranger, Billy Bob Holland est aujourd'hui avocat dans la petite ville de Deaf Smith. Hanté par le fantôme de son meilleur ami, un collègue qu'il a accidentellement abattu lors d'une chasse aux trafiquants de drogue, il porte aussi le secret de la naissance de Lucas, son fils illégitime, qui est élevé par un homme fruste et brutal. Le jour où Lucas est arrêté pour le viol et le meurtre de sa petite amie, Billy n'a d'autre choix que d'affronter son passé et d'assurer la défense de son fils. Il est convaincu de l'innocence du jeune homme, mais en apporter la preuve est une tâche redoutable dans une ville où règnent la corruption et la bassesse, et où les notables ne sont que trop prompts à trouver des boucs émissaires. Ce roman inaugure une nouvelle série dont le héros est l'avocat Billy Bob Holland. Sur les pas d'un personnage aussi charismatique et émouvant que Dave Robicheaux, James Lee Burke nous entraîne dans l'Ouest américain par la magie de ce style vibrant, âpre et sensuel, qui lui a acquis une immense réputation aux Etats-Unis comme en France.